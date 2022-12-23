Депутата Ахмета Салманова осудили в Актау

Ахмет Салманов. Фото: с личной страницы в Facebook

Депутату Мангистауского областного маслихата вынесли приговор в Актау. Ахмета Салманова обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, 25 ноября приговором Актауского городского суда депутат маслихата Мангистауской области Ахмет Салманов признан виновным в мошенничестве.

Ему назначено наказание в виде штрафа в десятикратном размере от суммы средств, полученных незаконным путем. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

"В период с мая 2021 по июль 2022 года путем мошенничества он завладел денежными средствами директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий" в сумме 766 тыс. тенге под видом общего покровительства и содействия в выделении средств из областного бюджета на содержание футбольного клуба", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Таким образом, осужденный должен выплатить 7 млн 660 тыс. тенге.

Приговор уже вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002775-deputata-ahmeta-salmanova-osudili-v-aktau/