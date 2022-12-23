Вынесен приговор казахстанцу, совравшему о бомбе на рейсе Астана – Талдыкорган

Багаж. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд в Астане вынес приговор мужчине, заведомо ложно сообщившем о минировании самолета, на борт которого не пропустили его сестру, передает официальный сайт суда столицы.

1 октября 2022 года гражданин Н., находясь у себя дома, получил сообщение от своей сестры А. о том, что она не успела на регистрацию авиарейса Астана – Талдыкорган и ее не пропускают на борт самолета.

Тогда Н., как сообщается, позвонил в аэропорт и получил отказ от сотрудников на требование о пропуске сестры.

"В порыве злости и безысходности в целях задержания рейса мужчина заведомо ложно сообщил о якобы минировании данного самолета", - говорится в сообщении суда.

Из-за действий Н. Департаменту полиции на транспорте, Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жетысуской области и Департаменту полиции Алматинской области был причинен материальный ущерб.

В ходе досудебного расследования Н. полностью возместил причиненный ущерб.

"Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны частичное признание вины Н., отсутствие судимости и добровольное возмещение ущерба.

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание, не установлены", - гласит публикация.

В результате суд признал Н. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК РК, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля на весь срок.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается:

штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей (до 15,3 млн тенге),

либо исправительными работами в том же размере,

либо ограничением свободы на срок до 5 лет,

либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002762-vynesen-prigovor-kazahstantsu-sovravshemu-o-bombe-na-reyse-astana-taldykorgan/