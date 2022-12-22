Антикор начал расследование в отношении руководства "Казгеологии"

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руководителей АО "НГК "Казгеология" заподозрили в том, что они самостоятельно повысили размер зарплаты некоторым членам правления компании. Сумма переплаты составила более 169 млн тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

"Антикоррупционной службой РК начато досудебное расследование в отношении руководства АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" (100% участие государства) по факту превышения должностных полномочий", – говорится в сообщении.

По данным Антикора, руководство общества подозревается в том, что в нарушение устава, без соответствующего решения совета директоров, они самостоятельно увеличили размеры должностных окладов членам правления в 2 раза: председателю правления, трем заместителям председателя и главному геологу. Это повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в период 2017-2019 годы на сумму более 169 млн тенге.

Сейчас расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Отметим, что АО "Казгеология" было создано в соответствии с постановлением правительства РК от 21 июня 2011 года во исполнение поручения главы государства. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Целью создания было обеспечение оптимального освоения территории Казахстана, создание благоприятных условий для жизни населения и новых минерально-сырьевых баз для фонда будущих поколений, а также обеспечение реализации экономических и геополитических интересов РК в казахстанском секторе Каспийского шельфа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002542-antikor-nachal-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovodstva-kazgeologii/