Автомобиль с надписью "Свой" вместо госномера заметили возле акимата в Актау (видео)

Автомобиль. Фото: instagram.com/mangistaupd

В Актау с помощью камер видеонаблюдения выявили водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения. При этом на автомобиле была установлена надпись "Свой" вместо госномера. Об этом сообщается на официальной странице ДП Мангистауской области в Instagram.

По данным ведомства, 14 декабря в 22 часа 25 минут сотрудниками Центра оперативного управления УП Актау на дороге напротив областного акимата, расположенного в 14 микрорайоне, был замечен превышающий скорость автомобиль Mercedes-Benz с надписью "Свой" вместо госномера.

На место направили сотрудников батальона патрульной полиции. Машину остановили.

В отношении водителя были составлены протоколы по п.2 ст.590 (Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке) и п.3 ст.612 (Управление ТС водителем, лишенным права управления) КоАП РК.

Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002443-avtomobil-s-nadpisyu-svoy-vmesto-gosnomera-zametili-vozle-akimata-v-aktau-video/