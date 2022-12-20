Директора теплоэнергетической компании отправили в колонию в Костанайской области

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Harald Tittel / Picture alliance / Getty Images

Директора "Костанайской теплоэнергетической компании" осудили на 4 года лишения свободы за то, что он заключил договор на поставку оборудования с подконтрольными ему компаниями. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Приговор суд вынес 13 декабря, говорится в официальном сообщении Антикора.

"Приговором судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда директор КГП "Костанайская теплоэнергетическая компания" Аскар Бекпаганбетов осужден к 4 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, осуждены руководители двух других предприятий - ТОО "Теплоэнергомонтажстрой" и ТОО "АлатауСтрой-2009". Рустем Зиннатуллин и Тулеген Турлугулов получили по два года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.

Как было установлено в суде, Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО "КосДинКом" на поставку газомазутных горелок. Затем он заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями "Теплоэнергомонтажстрой" и "АлатауСтрой-2009" на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ по завышенной стоимости. Это повлекло ущерб государству на 15 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу, отметили в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002292-direktora-teploenergeticheskoy-kompanii-otpravili-v-koloniyu-v-kostanayskoy-oblasti/