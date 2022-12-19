Странное поведение жителя Павлодара в лифте попало на видео

Дебош в лифте. Кадр из видео: t.me/tipavlo

Странное поведение мужчины в лифте попало на видео - инцидент произошел в одном из жилых домов в Павлодаре. Кадры из лифта опубликовали в Сети, стражи порядка прокомментировали произошедшее.

Ролик с мужчиной, который бился о стены лифта, появился в Telegram-канале "Типичный павлодар - шок tipavlo". Авто утверждал что видео снято в доме по улице Ломова.

Стражи порядка в своим официальном Instagram-аккаунте рассказали подробности.

В полицию Павлодара в минувшую пятницу, 16 декабря, поступил вызов о дебоше в лифте в жилом доме по улице Ломова.

Сотрудниками полиции был задержан 37-летний горожанин, который вел себя неадекватно. Выяснилось, что мужчина разбил в лифте зеркало.

После задержанный был доставлен в павлодарский областной Центр психического здоровья.

"Данный факт зарегистрирован. В отношении горожанина возбуждено административное производство", - отметили стражи порядка.

В полиции пообещали, что материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002137-strannoe-povedenie-zhitelya-pavlodara-v-lifte-popalo-na-video/