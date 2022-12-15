16,1 млн тенге обязали выплатить замначальника таможенного поста за взятки в Мангистау

Судья. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актау суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя таможенного поста. Его признали виновным в неоднократном получении взяток и обязали выплатить штраф в 35-кратном размере от суммы взятки, передает издание Lada.kz.

14 декабря в Актауском городском суде было рассмотрено уголовное дело в отношении К. по пункту 4 части 3 статьи 366 УК РК "Получение взятки, совершенное неоднократно".

"Подсудимый, работая заместителем руководителя таможенного поста, 13 июля 2022 года получил от брокера Ч. 100 000 тенге за ускорение таможенного оформления и выпуска товара.

После получения К. денежных средств работниками таможенного поста проведено таможенное оформление и выпуск товара – цемента в объеме 3 666 тонн.

В последующем К. получал от Ч. денежные средства за проведение таможенных оформлений и выпуск товаров, принадлежащих фирме Ч. также 1, 8, 9 и 11 августа 2022 года", – сообщили в суде.

Кроме того, еще одну взятку, согласно материалам уголовного дела, экс-замглавы таможенного поста получил 14 июля 2022 года в размере 300 долларов США (140 тыс. тенге по текущему курсу). Отмечается, что за это он обеспечил беспрепятственное и ускоренное оформление товаров в виде металлов.

По данным издания, между подсудимым, его защитником, а также прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Это, а также раскаяние и наличие малолетних детей стало обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

"Так как суд не вправе применить более строгое наказание, чем предусмотрено процессуальным соглашением, приговором суда К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 3 статьи 366 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки, что составляет 16 197 055 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – постановили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

При этом добавим, что согласно Уголовному кодексу РК, пункты, указанные в части 4 статьи 366 – получение взятки, совершенное путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или неоднократно, – наказываются штрафом в размере от 60-кратной до 70-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001799-161-mln-tenge-obyazali-vyplatit-zamnachalnika-tamozhennogo-posta-za-vzyatki-v-mangistau/