Казахстанец стал жертвой грабителей в Бишкеке. Он лишился 40 тыс. долларов (видео)

Задержание. Кадр из видео: t.me/news24kg

Гражданин Казахстана стал жертвой грабителей в столице Кыргызстана - у него отобрали 40 тыс. долларов, или 18,7 млн тенге по действующему курсу. Стражи порядка задержали подозреваемых.

Инцидент произошел на прошлой неделе, пишет 24.kg со ссылкой на пресс-службу милиции Бишкека.

"10 декабря в УВД Октябрьского района с заявлением обратился гражданин Казахстана с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые 7 декабря в 15:00 в Ботаническом саду совершили на него разбойное нападение. Угрожая пистолетом, они отняли у пострадавшего 40 тыс. долларов", — заявили в ведомстве.

По данному факту было начато уголовное дело. Оперативники выяснили, что к данному инциденту может иметь причастность ОПГ из трех человек.

Подозреваемых задержали при поддержке бойцов подразделения СОБР. Отмечается, что задержанные состоят на оперативном учете в качестве членов ОПГ.

Суд взял подозреваемых под стражу сроком на два месяца.

Также был проведен обыск в доме одного из подозреваемых - стражи порядка нашли 5,5 тыс. долларов, а также травматический пистолет с пятью патронами.

В милиции считают, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001693-kazahstanets-stal-zhertvoy-grabiteley-v-bishkeke-on-lishilsya-40-tys-dollarov-video/