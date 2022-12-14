Полицейского осудили за подстрекательство к взятке в Алматы

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Алматы суд признал сотрудника полиции виновным в мошенничестве и подстрекательстве к взятке. Подробности дела появились на официальном сайте Департамента антикоррупционной службы по Алматы.

Как рассказали в Антикоре, на скамье подсудимых оказался начальник Отделения административной практики УП Медеуского района А. Бегматов.

Как было установлено в суде, Бегматов завладел деньгами граждан Абдиева и Бадалова, которым пообещал помочь вернуть автомобиль со штрафстоянки и избежать ответственности за административное правонарушение. Деньги, полученные от Абдиева и Бадалова, а именно 200 тысяч тенге, Бегматов обещал передать судье.

В итоге теперь уже бывшего полицейского оштрафовали за мошенничество и подстрекательство к взятке на 6 млн тенге, ему навсегда запрещено занимать должности на государственной службе.

Наказание назначено и посреднику, передавшему деньги полицейскому. Он оштрафован на 3,7 млн тенге, ему также пожизненно запрещено работать на госслужбе.

Кроме того, ответственность за коррупционное преступление понесли и сами Абдиев и Бадалов - их за дачу взятки оштрафовали на 9,3 млн тенге. Обоим мужчинам также запретили работать на госслужбе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001616-politseyskogo-osudili-za-podstrekatelstvo-k-vzyatke-v-almaty/