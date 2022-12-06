Посетителей грабили на выходе из ресторанов в Алматы

Ресторан. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские сообщили о нескольких случаях нападений на посетителей алматинских ресторанов. Под подозрение попал 20-летний мужчина, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В дежурную часть Управления полиции Ауэзовского района поступило заявление о факте грабежа.

"По словам звонившего, неизвестный мужчина напал на него при выходе из ресторана: избил и забрал наличные", – рассказал начальник УП Улан Абулхайыр.

При этом, отмечается, что это был не единственный похожий случай.

"Наши аналитики идентифицировали почерк нападавшего и задержали его с поличным. Это гражданин Е., 2002 года рождения. (…)

Не исключен серийный характер преступного промысла подозреваемого. Он взят под стражу", – добавил полицейский.

Действия подозреваемого было квалифицированы по статье 191 УК РК "Грабеж". Отметим, что согласно Уголовному кодексу РК, грабеж – это открытое хищение чужого имущества.

Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,1 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, а также группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества наказывается грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище.

При этом деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000289-posetiteley-grabili-na-vyhode-iz-restoranov-v-almaty/