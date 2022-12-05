Украл золото на 30 млн: предполагаемого серийного домушника задержали в Шымкенте

Фото подозреваемого: Polisia.kz

Стражи порядка Шымкента задержали предполагаемого серийного домушника. Злоумышленник воровал золото и деньги, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Свыше 10 заявлений о кражах поступило в Абайское РУП с июля по ноябрь. Пострадавшие - жители частного сектора Шымкента.

Они сообщали, что во время их отсутствия, в их дома через окно проник неизвестный и похитил ценные вещи, а именно деньги и золото. Сумма ущерба составила 30 млн тенге.

Было зарегистрировано уголовное дело по статье "Кража".

Несколько месяцев потребовалось оперативникам, чтобы установить и задержать подозреваемого.

Стражи порядка решили, что ко всем квартирным кражам имеет отношение молодой человек, ранее судимый за такое же преступление. Его задержание сотрудники криминальной полиции провели в одном из развлекательных центров.

По информации полицейских, на сегодня доказана его причастность к 15 фактам краж чужого имущества. Также установлено, что похищенные золотые украшения он сбывал на рынках города, а деньги тратил на собственные нужды, отметили правоохранители.

Подозреваемый арестован.

Полиция проверяет причастность подозреваемого лица и к другим аналогичным преступлениям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000160-ukral-zoloto-na-30-mln-predpolagaemogo-seriynogo-domushnika-zaderzhali-v-shymkente/