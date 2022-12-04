50-летнего иностранца с наркотиками задержали в Астане

Задержанный. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В столице Казахстана задержан 50-летний гражданин Узбекистана, которого подозревают в хранении и сбыте наркотиков, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Мужчина был задержан сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму ДП Астаны. В ходе обыска у него изъяли 44,25 грамма гашиша.

"Согласно заключению медицинского освидетельствования, подтверждается факт употребления задержанным наркотических веществ", - рассказали в полиции.

Иностранца водворили в ИВС. Правоохранители начали досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Ранее в Усть-Каменогорске полицейские провели спецоперацию по задержанию подозреваемых в сбыте наркотиков. Момент задержания был снят на видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000049-50-letnego-inostrantsa-s-narkotikami-zaderzhali-v-astane/