С гвоздодером и топором: ограбление АЗС попало на видео в Алматы

Грабеж. Кадр из видео: Polisia.kz

Автозаправочную станцию ограбили в Алматы - нападение попало на видео. Стражи порядка задержали предполагаемых злоумышленников, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По данным полиции, нападавшие похитили 100 тыс. тенге и два мобильных телефона.

"Нападение на автозаправочную станцию произошло во втором часу ночи. Двое неизвестных в масках с гвоздодером и топором в руках ворвались в помещение АЗС, заперли в подсобном помещении кассира и охранника, а затем похитили из кассы деньги, прихватив с собой сотовые телефоны работников. Все действия нападавших зафиксировали видеокамеры", - сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елнур Кудретбаев.

Он отметил, что подозреваемых задержали в тот же день, ими оказались гражданин Т. 1999 года рождения и гражданин М. 2000 года рождения.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье "Грабеж".

Также сообщается, что в Алматы предполагаемые преступники прибыли, чтобы устроиться на работу, но, по всей вероятности, не смогли придумать более легкого способа заработка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999913-s-gvozdoderom-i-toporom-ograblenie-azs-popalo-na-video-v-almaty/