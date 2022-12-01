Полицейские Астаны случайно задержали иностранца, которого разыскивают в России и Узбекистане

Задержанный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ходе обхода полицейские в Астане заметили троих мужчин, один из которых бросил сигарету на землю. В отношении последнего составили административный протокол, но позже выяснилось, что он же находится в межгосударственном розыске, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В ходе обхода административного участка по одной из астанинских улиц участковые инспекторы УП района "Есиль" заметили троих мужчин, куривших на улице. Один из них бросил сигарету на землю.

Обратившие на его поступок внимание участковые составили в отношении него административный протокол по статье 434 КРК КобАП за загрязнение мест общего пользования.

Но в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что задержанный находится в международном розыске в России и в Узбекистане.

"В ходе проверки установлено, что 31-летний гражданин Республики Узбекистан находится в межгосударственном розыске за совершение преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 “Мошенничество” УК РФ, а также за совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 104 “Умышленное тяжкое телесное повреждение” УК Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999768-politseyskie-astany-sluchayno-zaderzhali-inostrantsa-kotorogo-razyskivayut-v-rossii-i-uzbekistane/