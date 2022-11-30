Гражданин Молдовы привлек внимание полицейских в Павлодарской области

Машина с техникой. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

Участковые при патрулировании своего административного участка в Аксу заметили мужчину, который продавал бытовую технику. Один из стражей порядка поинтересовался, имеются ли у него документы на реализуемый товар. Об этом сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram.

При проверке выяснилось, что 29-летний мужчина является гражданином Молдовы и проживает в Кишиневе. В Казахстан приехал в сентябре этого года с частным визитом.

"Однако мужчина занимался предпринимательской деятельностью", - отметил участковый инспектор полиции Аксу Кайрат Жумагулов.

По факту занятия незаконной предпринимательской деятельностью в отношении иностранца составили материал по ст.463 ч.1 КоАП РК.

Кроме того, за нарушение законодательства РК в области миграции, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, было возбуждено административное производство по ст.517 ч.5 КоАП РК.

В итоге суд наложил на гражданина Молдовы штраф в размере 30 МРП (88 603 тенге).

Читайте все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999568-grazhdanin-moldovy-privlek-vnimanie-politseyskih-v-pavlodarskoy-oblasti/