"Моя карта была заблокирована": экс-капитана юстиции взяли под стражу в зале суда в Павлодаре

Суд в Павлодаре. Фото: NUR.KZ

Бывшего начальника отряда исправительного учреждения №45 в Павлодаре обвинили в превышении должностных полномочий. Руслан Уалиев при этом сегодня заявил, что денег от осужденного не получал и гаджеты в колонию не проносил, передает корреспондент NUR.KZ.

По материалам уголовного дела, капитан юстиции был уличен в превышении должностных полномочий в апреле 2022 года.

Как рассказал сам Руслан Уалиев, его обвинили в том, что он получил деньги на свою карту от матери одного из осужденных, купил на них смарт-часы и телефон, а после пронес в колонию и передал заключенному.

"Эти деньги пришли мне на счет, я с ними ничего лично не делал, потому что моя банковская карта была заблокирована еще с прошлого года, я ей никак не мог пользоваться. Товар был каким-то образом куплен и передан в учреждение", - уверяет подсудимый.

По словам Руслана Уалиева, его просто подставили. В ходе досудебного расследования он якобы вынуждено признал свою вину. После сменил несколько адвокатов, которые также подталкивали на признательные показания.

"Под давлением начальника учреждения и его оперативных сотрудников меня всю ночь удерживали в учреждении, где я под пытками дал признательные показания. 1 мая утром эти же сотрудники увезли меня в департамент полиции, где я дал признательные показания", - рассказал обвиняемый.

Сегодня ему вынесли приговор и назначили 6 лет лишения свободы. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Он также был лишен специального звания.

Асемконыр Сайран. Фото: NUR.KZ

"Суд полагает, что стороной обвинения было предоставлено достаточно доказательств в совершении Уалиевым инкриминируемого уголовного правонарушения. Это было установлено судом показаниями свидетелей, исследованными материалами дела и видеофайлами", - пояснила судья Павлодарского городского суда №2 Асемконыр Сайран.

К слову, судья отметила, что в ходе досудебного расследования Руслан Уалиев признавал вину, а потом стал все отрицать, расценивать это можно, как способ защиты.

По факту неправомерных действий со стороны сотрудников исправительного учреждения была проведена проверка. Доводы бывшего начальника отряда не подтвердились.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999432-moya-karta-byla-zablokirovana-eks-kapitana-yustitsii-vzyali-pod-strazhu-v-zale-suda-v-pavlodare/