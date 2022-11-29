В МВД подтвердили, что иногда мошенники звонят из мест заключения

Заключенный. Иллюстративное фото: South_agency / Getty Images

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о том, что некоторые мошенники звонят из мест заключения, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили спикера подтвердить или опровергнуть информацию о том, что некоторые мошенники звонят из мест заключения.

"Да, такие случаи подтверждались, мы неоднократно проводили совместные мероприятия с Комитетом уголовно-исполнительной системы, и нами были изобличены лица, которые находятся в местах лишения свободы. Такие оперативные профилактические мероприятия у нас постоянно проводятся, и есть случаи, да, подтверждаю", — сказал спикер.

Между тем, он затруднился назвать, сколько всего таких фактов выявлено. Он пообещал журналистам предоставить такие данные письменно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999418-v-mvd-podtverdili-chto-inogda-moshenniki-zvonyat-iz-mest-zaklyucheniya/