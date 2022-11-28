Людей эвакуировали из аэропорта Актау из-за сообщения о бомбе (видео)

Эвакуированные из аэропорта Актау люди. Кадр из видео: YouTube/Aktau Lada

На электронный адрес международного аэропорта Актау поступило анонимное сообщение о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Пассажиров и персонал аэропорта пришлось эвакуировать.

Очевидцы рассказали порталу "Лада", что всех людей, находившихся в здании, эвакуировали.

"Никаких объявлений не сделали - сказали только, что нужно срочно покинуть здание. На место прибыли полицейские. В диспетчерскую, поднялись, вышку. Повсюду люди в камуфляжной форме", — рассказали очевидцы.

В Департаменте полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили, что анонимное письмо о якобы заложенной в здании бомбе поступило на официальный электронный адрес аэропорта.

"28 ноября в 16:48 на электронный адрес Международного аэропорта Актау анонимно поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. На место происшествия выехали соответствующие службы", — рассказали в пресс-службе ДП на транспорте.

В ходе проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Личность отправившего сообщение устанавливают полицейские.

"Оперативные службы транспортной полиции устанавливают личность анонима, который будет задержан и привлечен к ответственности", — гласит сообщение.

В полиции напомнили, что данное правонарушение наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999283-lyudey-evakuirovali-iz-aeroporta-aktau-iz-za-soobscheniya-o-bombe-video/