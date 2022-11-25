Незаконно вывели 96 млн тенге бюджетных денег: чиновника и его сообщников осудили в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Акмолинской области вынесен приговор главному специалисту управления сельского хозяйства и земельных отношений региона и еще двум лицам, которые незаконно получили бюджетные субсидии на сумму 98 млн тенге, об этом сообщается на официальном сайте областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Сообщается, что на скамье подсудимых оказались трое человек - главный специалист Управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Тажибаев С.С., представитель индивидуального предпринимателя Ахметов М.Б. и гражданин Адильбаева Б.К.

"Вышеуказанные лица организовали преступную схему по незаконному получению бюджетных субсидий в сумме 96 млн тенге, выделенных на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств", - говорится в сообщении департамента.

Суд признал Тажибаева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Этим же приговором суда за мошенничество в особо крупном размере к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно осуждены его сообщники Ахметов и Адильбаев.

"Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999018-nezakonno-vyveli-96-mln-tenge-byudzhetnyh-deneg-chinovnika-i-ego-soobschnikov-osudili-v-akmolinskoy-oblasti/