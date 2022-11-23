Казахстанец не подозревал, чем обернется его помощь "застрявшим в дороге путникам"

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Сузакского района решил помочь якобы застрявшим в дороге путникам, но явно не ожидал, чем обернется его доброта. Подробности этой криминальной истории озвучили в пресс-службе ДП Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что к нему домой пришли неизвестные и попросили помочь. Они пояснили, что их машина сломалась и застряла на дороге. Сельчанин откликнулся и вышел, чтобы помочь с ремонтом.

Починив автомобиль, мужчина вернулся домой и заметил, что у него со стола пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила около 100 тыс. тенге. Потерпевший сразу обратился в полицию.

Данный факт зарегистрировали по ст.188 УК РК "Кража". Стражи порядка установили троих подозреваемых, которыми оказались жители Шымкента.

Выяснилось, что молодые люди сговорились заранее. Под видом застрявших в дороге путников они обратились к жителю района за помощью. Пока двое отвлекали потерпевшего, третий проник в дом и похитил мобильный телефон.

В дальнейшем они сняли со счета мужчины 1,2 млн тенге, которые потратили на свои нужды. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998590-kazahstanets-ne-podozreval-chem-obernetsya-ego-pomosch-zastryavshim-v-doroge-putnikam/