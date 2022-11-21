300 тысяч тенге заплатил иностранец, чтобы попасть в Казахстан

Задержанный. Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области задержали мужчину, которого подозревают в том, что он незаконно переправил иностранца через границу. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Полицейские Сарыагашского района совместно с сотрудниками КНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили казахстанца, которого подозревают в организации канала нелегальной миграции. Он помог гражданину Узбекистана пересечь границу с Казахстаном.

Обоих мужчин доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что подозреваемый за свои услуги получил от иностранца 300 тысяч тенге.

На казахстанца завели уголовное дело по ст.394 УК РК (Организация незаконной миграции).

В отношении гражданина Узбекистана проводится досудебное расследование по ст.392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК). Подозреваемые арестованы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998268-300-tysyach-tenge-zaplatil-inostranets-chtoby-popast-v-kazahstan/