Акмолинец поехал на рыбалку с друзьями и лишился автомобиля
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Житель Акмолинской области отправился на рыбалку с друзьями и лишился автомобиля. Подробности этой истории озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
9 ноября в отдел полиции Астраханского района поступило заявление 48-летнего местного жителя. Он сообщил, что был угнан его автомобиль Mercedes-Benz 201D. Сумма ущерба составила 3 млн тенге.
Потерпевший рассказал, что отправился на рыбалку в компании двух друзей. Оставив в машине одного из приятелей, он с другим товарищем направился к озеру.
По возвращении друзья не обнаружили ни авто, ни знакомого. Как выяснилось, пропавший вместе с Mercedes мужчина является 33-летним жителем района имени Габита Мусрепова СКО.
Стражи порядка по данному факту начали досудебное расследование по ст.200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего мужчины и имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998233-akmolinets-poehal-na-rybalku-s-druzyami-i-lishilsya-avtomobilya/