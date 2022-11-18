"Не устояла перед искушением": домработницу из Темиртау обвинили в краже 1 млн тенге

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

42-летний житель города Темиртау сообщил в полицию о пропаже одного миллиона тенге из квартиры, в которой жила его мать, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Соответствующее заявление поступило в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области.

Во время осмотра квартиры сотрудники полиции не обнаружили следов взлома на входной двери или окнах. Полицейские выяснили, что жилье принадлежало матери мужчины, заявившего о пропаже денег. У женщины, как сообщается, была инвалидность, она практически не выходила на улицу.

Чтобы ухаживать за больной матерью и поддерживать чистоту в квартире, мужчина нанял 27-летнюю домработницу. Сообщается, что последняя знала, в каком месте женщина держала свои сбережения.

При этом заявитель не сомневался в добропорядочности домработницы. Но полицейские все равно решили не исключать молодую женщину из числа подозреваемых.

Вскоре домработница была задержана. Она призналась, что знала, где жительница квартиры держала сбережения и не устояла перед искушением.

В отношении 27-летней женщины ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997801-ne-ustoyala-pered-iskusheniem-domrabotnitsu-iz-temirtau-obvinili-v-krazhe-1-mln-tenge/