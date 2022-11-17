Неприятностями обернулась покупка авто для молодой жительницы ЗКО

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница ЗКО купила Hyundai Accent и заплатила за него миллионы тенге, только радоваться приобретению ей пришлось недолго. Подробности криминальной истории озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как оказалось, продавец подделал документы и в конце сентября продал 34-летней девушке арендованный автомобиль.

Жительница ЗКО заплатила 31-летнему мужчине за Hyundai Accent 3,1 млн тенге. Но через некоторое время объявился настоящий владелец авто и потребовал его вернуть.

Выяснилось, что молодой человек ранее взял в аренду эту машину в Астане, а потом подделал техпаспорт и продал ее.

В полиции сообщили, что машина стоит на казахстанском учете, однако на момент продажи был сделан техпаспорт на армянские номера.

Стражи порядка нашли злоумышленника, но деньги молодой женщине он так и не вернул. Сейчас следствие устанавливает круг причастных к данному делу лиц. Досудебное расследование проводится по ст.190 ч.1 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997625-nepriyatnostyami-obernulas-pokupka-avto-dlya-molodoy-zhitelnitsy-zko/