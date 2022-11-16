Заказ обеда обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге

Парень с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Заказ обеда на дом обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге. Подробности необычного случая озвучивает городской департамент полиции на своей официальной странице в Instagram.

По данным ведомства, в УП Аль-Фарабийского района обратился местный житель с сообщением о мошенничестве.

По словам потерпевшего, друг взял у него телефон, чтобы через приложение для доставки еды заказать обед на дом.

Позднее молодой человек обнаружил отсутствие денег на своем банковском счете. Оказалось, что гость перевел все его средства в размере 500 690 тенге себе через онлайн-банкинг.

Факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

23-летнего подозреваемого задержали и доставили в полицию. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997384-zakaz-obeda-oboshelsya-zhitelyu-shymkenta-v-polmilliona-tenge/