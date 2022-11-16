Заказ обеда обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге
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Заказ обеда на дом обошелся жителю Шымкента в полмиллиона тенге. Подробности необычного случая озвучивает городской департамент полиции на своей официальной странице в Instagram.
По данным ведомства, в УП Аль-Фарабийского района обратился местный житель с сообщением о мошенничестве.
По словам потерпевшего, друг взял у него телефон, чтобы через приложение для доставки еды заказать обед на дом.
Позднее молодой человек обнаружил отсутствие денег на своем банковском счете. Оказалось, что гость перевел все его средства в размере 500 690 тенге себе через онлайн-банкинг.
Факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".
23-летнего подозреваемого задержали и доставили в полицию. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997384-zakaz-obeda-oboshelsya-zhitelyu-shymkenta-v-polmilliona-tenge/