Чужую квартиру без ведома собственников сдавали в аренду в Кокшетау

Квартира. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кокшетау выявили случай, когда чужую квартиру сдавали в аренду без ведома ее собственников. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

13 ноября в УП Кокшетау поступило заявление от местного жителя. В нем сообщалось, что в марте 2022 года неизвестный обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 200 тыс. тенге.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник сдал заявителю квартиру, представившись братом владельца жилья. Он взял у потерпевшего предоплату, а через неделю потребовал заплатить и за следующий месяц.

Спустя несколько дней проверить квартиру пришли настоящие собственники, которые даже не знали, что в ней кто-то живет.

Также выяснилось, что владельцы не состоят со злоумышленником в родственных связях, а мужчина ранее сам арендовал их квартиру.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997372-chuzhuyu-kvartiru-bez-vedoma-sobstvennikov-sdavali-v-arendu-v-kokshetau/