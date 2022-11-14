Необычно повел себя казахстанец после ссоры с женой из-за авто

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Необычная история произошла в Павлодаре, куда приехал по делам житель Восточно-Казахстанской области. Мужчина поссорился с женой из-за автомобиля и заявил в полицию о преступлении, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Мужчина, приехав в Павлодар по делам, сообщил об угоне своего авто Kia. По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование по ст.200 УК РК.

Однако в ходе проверки местные полицейские выяснили, что никакого преступления не было.

"Мужчина после ссоры с супругой из-за данного авто сообщил в полицию об угоне. А машина в целости и сохранности находилась в гараже в Павлодаре", - рассказал следователь Южного отдела полиции УП Павлодара Бибарыс Русланулы.

После чего уже в отношении жителя ВКО завели уголовное дело по ст.419 УК РК (Заведомо ложный донос). Чего именно хотел добиться своим поступком мужчина, не сообщается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997015-neobychno-povel-sebya-kazahstanets-posle-ssory-s-zhenoy-iz-za-avto/