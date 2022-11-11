Миллионы тенге незаконно начислила себе и своей дочери школьный бухгалтер из Уральска

Бухгалтер. Иллюстративное фото: pexels.com

В Уральске рассмотрели уголовное дело в отношении 61-летней гражданки России, которая с 2008 года работала бухгалтером в одной из городских школ. Ее обвиняли в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, передает "Мой город".

Как следует из материалов дела, женщина, занимая должность бухгалтера, незаконно начисляла заработную плату, пособия по временной нетрудоспособности, пособия на оздоровление, материальные выплаты и командировочные на свой счет и счет своей дочери, которая работала в этой же школе лаборантом.

Для проведения платежей сотрудница использовала ЭЦП свою и директора учебного заведения. В общей сложности она перевела 2,1 млн тенге себе и 2,2 млн - дочери.

Свою вину обвиняемая признала и заключила с прокурором процессуальное соглашение. Причиненный ущерб она возместила в полном объеме.

В итоге ей назначили наказание в виде ограничения свободы на два года и шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996752-milliony-tenge-nezakonno-nachislila-sebe-i-svoey-docheri-shkolnyy-buhgalter-iz-uralska/