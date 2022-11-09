Свыше 7 млн тенге похитили со счета ветерана в Таразе

Подозреваемые. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Задержаны подозреваемые в краже свыше 7 млн тенге с банковского счета ветерана в Таразе. Подробности случившегося озвучили в пресс-службе ДП Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В УП Тараза обратился 80-летний ветеран с заявлением о пропаже денежных средств с его счета.

По словам пенсионера, в июле текущего года он ходил в банк, чтобы перечислить 1 млн тенге на депозит.

Неизвестный, якобы предлагая помощь мужчине, обманным путем узнал номер его банковского счета. Потом несколько раз осуществлял денежные переводы. Так, с июля по настоящее время со счета сняли 7 млн 365 тыс. тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны жители Жуалынского района - 20-летний парень и 18-летняя девушка. Подозреваемые полностью признали свою вину. Они водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК (Кража).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996413-svyshe-7-mln-tenge-pohitili-so-scheta-veterana-v-taraze/