23 млн тенге лишились карагандинцы после общения с "бизнесменом"
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Жители Караганды лишились 23 млн тенге после общения с мужчиной, который выдавал себя за бизнесмена. Подробности озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
27 октября в полицию поступило заявление от 50-летнего жителя Караганды. Он сообщил, что является директором ТОО и занимается реализацией бытовой и электронной техники.
Еще в мае мужчина познакомился с неким гражданином, который представился руководителем оптовой фирмы, чья деятельность связана с поставками нужного товара.
"Предприниматель" пообещал доставить технику по очень выгодным ценам. Потерпевший отдал ему около 10 млн тенге, однако своего товара так и не дождался.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Был задержан 30-летний подозреваемый. Он дал признательные показания. Правоохранители установили его причастность еще к семи фактам мошенничества.
Так, в одном случае молодой человек под предлогом вложения денег в бизнес выманил у 27-летнего карагандинца 4 млн тенге. В другом, выдав себя за юриста, подозреваемый пообещал 61-летней женщине помощь в оформлении наследства, присвоив 8,7 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996210-23-mln-tenge-lishilis-karagandintsy-posle-obscheniya-s-biznesmenom/