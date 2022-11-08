Миллион тенге похитили из кассы в Туркестанской области, пока сотрудники спали

Подозреваемый на месте происшествия. Кадр из видео: ДП Туркестанской области

Миллион тенге похитили из кассы игорного заведения в Туркестанской области, пока сотрудники спали. Подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В полицию обратился сотрудник одного из игорных заведений. Он рассказал, что утром, когда работницы спали, неизвестный похитил из кассы более 1 млн тенге.

Факт зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража".

Правоохранители опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения. В результате был установлен подозреваемый. Его задержали по месту жительства.

Выяснилось, что он - постоянный посетитель игорного заведения. В то утро около 06.30 часов мужчина, воспользовавшись тем, что девушки-кассиры уснули, похитил деньги. При этом успел их потратить на собственные нужды.

В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование. Также проверяется законность деятельности игорного заведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996197-million-tenge-pohitili-iz-kassy-v-turkestanskoy-oblasti-poka-sotrudniki-spali/