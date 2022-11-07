Гражданку Италии выдворили из Казахстана

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Факт двойного гражданства выявили в Костанае. Итальянку выдворили за пределы Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам начальника миграционной службы ДП региона Кайрата Дутпаева, в октябре текущего года в Костанае была установлена гражданка Италии, которая нарушала законодательство с 2017 года.

В связи с несообщением в установленные сроки о факте получения иностранного гражданства гражданином РК, 4 ноября суд привлек женщину к административной ответственности с наложением взыскания в виде выдворения за пределы Казахстана.

Стражи порядка отметили, что органы внутренних дел либо заграничные учреждения РК необходимо уведомлять в течение 30 календарных дней с момента приобретения гражданства иного государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996012-grazhdanku-italii-vydvorili-iz-kazahstana/