45 млн тенге отдали астанчане мошеннице в надежде получить госжилье

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Мошенница обманула астанчан, обещая получение госжилья - потерпевшие лишились 45 млн тенге. Стражи порядка задержали подозреваемую, сообщается на официальном сайте Департамента полиции Астаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы, задержана 33-летняя женщина, подозреваемая в мошенничестве. Предполагается, что она обманула двух жителей Астаны на сумму 45 млн тенге.

Выяснилось, что раньше она была госслужащей. Ссылаясь на многочисленные связи, предполагаемая мошенница обещала жителям столицы, за определенную плату, оказать содействие в получении квартир по госпрограмме. Женщина гарантировала им получение по две квартиры каждому.

По информации правоохранителей, вознаграждение от потерпевших подозреваемая получала частями, в итоге сумма достигла 45 млн тенге.

Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном и была водворена в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по уголовной статье "Мошенничество".

Также в настояще время устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995906-45-mln-tenge-otdali-astanchane-moshennitse-v-nadezhde-poluchit-goszhile/