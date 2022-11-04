Бензин АИ-95 на десятки миллионов тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

Ж/д пути. Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодарской области выявили факт незаконного вывоза из страны трех вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом топливной присадки в объеме 165 тонн стоимостью 54 млн тенге. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, 5 вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95 объемом 280 тонн и стоимостью 89 млн тенге были задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же компанией.

"В целом организация намеревалась экспортировать в Узбекистан и Таджикистан более 100 тыс. тонн топлива на сумму 90 млн долларов США", - отметили в ведомстве.

Директор ТОО предстал перед судом. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Цистерны с бензином конфискованы и обращены в доход государства. С осужденного взыскана стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 млн тенге.

Приговором суда руководитель фирмы приговорен к наказанию в виде 3 лет условного срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995734-benzin-ai-95-na-desyatki-millionov-tenge-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-kazahstana/