Директора лесхоза в СКО осудили за взятку в 15 тысяч тенге

Мужчина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Северо-Казахстанской области вынесли приговор директору Жамбылского лесхоза, получившему взятку в размере 15 тысяч тенге. Взяткодателя также осудили, передает издание Петропавловск.news.

Как рассказали в Антикоре, в мае этого житель Костанайской области А.Т., занимающийся заготовкой древесины, попросил у директора лесхоза Е.И. разрешение на выписку деляны (участок леса, выделенный для вырубки - прим. ред.) для заготовки древесины. Предприниматель реализует березу и осину населению.

"В ходе разговора директору лесхоза стало известно, что у А.Т. с прошлого года осталось 30 кубометров неиспользованной древесины, а место лесосеки не облагорожено. В связи с этим Е.И. отказался выписывать деляну в запрошенном объеме", — рассказали в Антикоре.

Тогда предприниматель предложил директору лесхоза взятку, на что тот согласился. В тот же день, как установил суд, директор лесхоза в своем кабинете получил взятку в размере 15 тыс. тенге.

После этого договор с А.Т. был подписан, заготовщику предоставили в Чернолесском лесничестве Жамбылского лесхоза 100 кубометров древесины для ее последующей вырубки и реализации населению.

1 ноября областной суд СКО признал обоих мужчин виновными в коррупционном преступлении. Директору лесхоза назначен штраф в 25-кратном размере от взятки, то есть 375 тыс. тенге, а заготовщику древесины, то есть взяткодателю, штраф в 15-кратном размере от суммы взятки - 225 тыс. тенге.

Оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, Антикор рекомендовал рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности непосредственного начальника осужденного директора лесхоза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995702-direktora-leshoza-v-sko-osudili-za-vzyatku-v-15-tysyach-tenge/