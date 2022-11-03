"Ошибка из-за безысходности": отец-одиночка с четырьмя детьми из Семея попался на краже

Серикжан Аманкулов с детьми. Кадр из видео: astanatv.kz

Многодетный отец-одиночка Серикжан Аманкулов получил условный срок за кражу аккумулятора. По его словам, поступил он так из-за бедности и безысходности. Семейчанину помогли волонтеры и сотрудники службы пробации, которые купили ему квартиру. Теперь мужчина начинает новую жизнь, передает телеканал "Астана".

Серикжан Аманкулов воспитывает двух дочерей и двух сыновей. Старшая – первоклассница, младшему – всего два года. По словам отца-одиночки, жена бросила его с детьми и вышла замуж год назад. Мужчина признает, что добытчиком в семье не был – семья жила на пенсию его брата-инвалида и мамы.

В какой-то момент он решился на преступление – украл аккумулятор.

"Я совершил ошибку из-за безысходности и бедности. Я только понял свою ошибку и сейчас исправляюсь", – рассказывает он.

Семейчанин получил условный срок, а проблемами осужденного занялись сотрудники службы пробации. Отмечается, что совместно с благотворителями и волонтерами они купили большой семье трехкомнатную квартиру. Обустроили жилье, помогли погасить кредит и перечислили полмиллиона тенге на дальнейшие нужды.

"Инспекторы службы пробации Ауэзовского района проанализировали социальное положение Серикжана: его неблагополучное семейное положение, дом был в плохом состоянии. Поэтому мы обратились в общественные фонды, к волонтерам, также сами тоже помогли. Купили продукты, одежду и канцтовары детям", – заявил начальник отдела службы пробации города Семея ДУИС по Абайской области Бауыржан Малгаждаров.

Сообщается, что сейчас Серикжан Аманкулов устроился на работу водителем.

"Моя мама помогает мне по хозяйству, смотрит за детьми. Большую часть времени я на работе, в это время она одна с ними. После работы я занимаюсь детьми", – добавил казахстанец.

По словам мужчины, год назад жизнь казалась беспросветной. Тогда он даже представить не мог, что будет жить в трехкомнатной квартире, работать и один воспитывать четверых детей. Он признает, что без человеческого отношения и поддержки вряд ли бы устроил свою судьбу.

Отметим, что согласно статье 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом кража, совершенная в крупном размере, неоднократно или с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

На срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества наказывается кража, совершенная преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995663-oshibka-iz-za-bezyshodnosti-otets-odinochka-s-chetyrmya-detmi-iz-semeya-popalsya-na-krazhe/