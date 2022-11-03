19-летнего парня связали скотчем и ограбили в Астане

Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В столичную полицию обратился 19-летний горожанин, заявивший об ограблении. Подозреваемого в преступлении задержали, сообщает информационный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказал потерпевший полиции, ранее он нанял строителя для ремонта своей квартиры. Однако, когда рабочий закончил ремонт, астанчанин не стал платить за проделанную работу.

"Не получив плату, мужчина повел себя агрессивно. Угрожая парню расправой, он связал его скотчем и отобрал Iphone 12 Pro Max и банковскую карту", - сообщили в правоохранительных органах.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 41-летний мужчина. Отмечается, что смартфон он успел сдать в ломбард.

По факту грабежа проводится досудебное расследование, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.

"Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж на территории столицы. В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям", - добавили в ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995554-19-letnego-parnya-svyazali-skotchem-i-ograbili-v-astane/