Вооруженного обрезом сельчанина задержали в Абайской области

Задержание. Фото: polisia.kz

Житель Аягоза был задержан сотрудниками полиции Абайской области по подозрению в незаконном хранении оружия - у мужчины нашли обрез, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемого проверили в ходе проведения ОПМ "Участок" сотрудники районного отдела полиции в конце октября.

В ходе обыска в доме мужчины было обнаружено огнестрельное оружие. При проверке по специальным базам МВД оно оказалось незарегистрированным.

Результаты судебно-баллистической экспертизы показали, что данное оружие является обрезом гладкоствольного ружья, калибра 16 мм, изготовленного путем спила ствола и ложи гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья, модели ИЖ-18 ЕМ.

Подчеркивается, что оружие пригодно для выстрела.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995377-vooruzhennogo-obrezom-selchanina-zaderzhali-v-abayskoy-oblasti/