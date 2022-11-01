Мужчина повредил таблички с цитатами Виктора Цоя в Алматы

Порча таблички. Кадр из видео: instagram.com/sakura_777

Мужчину, который портил таблички с цитатами культового рок-музыканта Виктора Цоя на улице Тулебаева, сняли на видео. Полицейские задержали предполагаемого хулигана.

Лидер группы общественного мониторинга Саида Таукелова в своем Instagram-аккаунте опубликовала кадры с места событий. По ее словам, порча табличек произошла 28 октября.

Женщина отметила, что поврежденные таблички были сделаны по спецзаказу, стоимость каждой составляет 80 тыс. тенге. Также она подчеркнула, что восстановлению или реставрации они не подлежат.

Вскоре Саида опубликовала еще один пост, в котором сообщила, что этот мужчина вновь испортил таблички.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали этот инцидент.

"Сотрудниками Управления полиции Медеуского района задержан гражданин А. 1952 года рождения, который признался в совершенном правонарушении, раскаялся, обязался восстановить поврежденный ансамбль", — сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что действия задержанного квалифицированы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение правил благоустройства территорий" Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы переданы в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995206-muzhchina-povredil-tablichki-s-tsitatami-viktora-tsoya-v-almaty-video/