"Догони, догони": водители устроили гонки на дороге в Алматы

Алматинцы устроили "гонки" на дороге. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

Полиция Алматы прокомментировала видеоролик, на котором запечатлено, как водители нескольких машин, гоняясь друг за другом на проезжей части, едва не сталкиваются с автобусами.

Соответствующий ролик опубликовала Instagram-страница kris_p_almata.

На кадрах видно, как четыре машины, две из которых без номерных знаков, обгоняют друг друга, выезжая на встречную полосу и игнорируя красный сигнал светофора. На встречной полосе в это время стоят два автобуса, дожидаясь разрешительного сигнала светофора. К счастью, водителям удалось избежать столкновения.

В комментариях к публикации полиция Алматы сообщила, что запись была сделана еще 19 октября.

"Все нарушители привлечены к административной ответственности согласно законодательству Республики Казахстан, а именно выписано 13 протоколов на общую сумму 190 тысяч тенге, материалы направлены в суд на лишение прав на управление транспортным средством. Также все автомашины поставлены на специализированную стоянку", — говорится в сообщении полиции.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994959-dogoni-dogoni-almatintsy-ustroili-gonki-na-doroge-i-edva-ne-stolknulis-s-avtobusami-video/