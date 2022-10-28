Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Две семейные пары задержали в Шымкенте после обращения в полицию четверых предпринимателей. Подробности случившегося озвучиваются на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полицию Шымкента в течение трех суток позвонили четверо предпринимателей. Они заявили, что неизвестные молодые люди в возрасте примерно 25-30 лет в их магазинах расплачивались за продукты через банковское приложение.

Однако продавцы потом не обнаруживали поступления денег на счета, поэтому бизнесмены и обратились в правоохранительные органы.

Заявления зарегистрировали по ст.190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемых с поличным в очередном магазине.

"Их четверо, двое мужчин и две женщины, все они жители Алматы. Один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с наркотиками. Как оказалось, они между собой являются супругами", - пояснили правоохранители.

Следствием установлено, что две семейные пары действовали по одной схеме. Заходили в магазины, собирали продуктовую корзину на несколько десятков тысяч тенге, а затем при оплате двое из них отвлекали сотрудников, а третий показывал продавцу фиктивный чек. После чего все уезжали с места происшествия на машине, за рулем которой находился четвертый.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994798-dve-semeynye-pary-zaderzhali-v-shymkente/