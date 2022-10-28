Информацию о содержании под стражей экс-полицейского прокомментировал Антикор

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Антикор прокомментировал распространившуюся в социальных сетях информацию о длительном содержании под стражей экс-полицейского, передает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана в Telegram.

В сообщениях говорится, что экс-полицейского Акимбаева А. подозревают в совершении незначительных уголовных правонарушений, подследственность по которым не относится к Антикоррупционной службе.

"В этой связи, сообщаем, что Антикоррупционной службой в отношении должностных лиц государственных органов окончено досудебное расследование по фактам совершения ряда тяжких коррупционных преступлений.

При задержании должностных лиц, Акимбаев А. (бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), имеющий родственные отношения с одним из подозреваемых, воспрепятствовал проведению следственных действий, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений", – гласит сообщение.

В результате его родственнику, которого подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления, удалось скрыться. Однако вскоре его удалось задержать. Свои деяния, как сообщается, родственник признал.

"С учетом собранных доказательств деяния Акимбаева А. квалифицированы как заранее не обещанное укрывательство коррупционного, тяжкого преступления, воспрепятствование производству досудебного расследования и применение насилия в отношении представителей власти", – говорится в сообщении.

Акимбаев взят под стражу, так как совершенные им деяния неразрывно связаны с действиями других фигурантов коррупционного уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994784-informatsiyu-o-soderzhanii-pod-strazhey-eks-politseyskogo-prokommentiroval-antikor/