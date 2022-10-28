Полицейский признался, что обещал за деньги помочь костанайцам с получением прав

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В суде рассмотрено уголовное дело в отношении полицейского, которого обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Подробности озвучиваются на официальном сайте Костанайского областного суда.

Дело о мошенничестве, совершенном неоднократно и с использованием служебного положения, рассматривалось в Костанайском районном суде.

Установлено, что в период с октября 2021 по 31 мая 2022 года мужчина, являясь сотрудником полиции, за оказание содействия в сдаче практического и теоретического экзаменов для получения водительского удостоверения взял деньги у 4 человек на общую сумму 441 000 тенге.

Во время суда обвиняемый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. В итоге стража порядка приговорили к штрафу в размере 4 410 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Вердикт пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994725-politseyskiy-priznalsya-chto-obeschal-za-dengi-pomoch-kostanaytsam-s-polucheniem-prav/