Ущерб на 750 млн тенге: экс-руководству Павлодарского НХЗ вынесли приговор

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Павлодаре суд вынес приговор экс-руководству Павлодарского нефтехимического завода. Их обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ИА Pavlodarnews.kz.

На скамье подсудимых оказались три человека.

Согласно материалам суда, бывшее руководство предприятия действовало для извлечения выгоды для себя и вопреки интересам производства. Установлено, что с 2017 по февраль 2022 года подсудимые, злоупотребляя должностными полномочиями и занимаясь мошенничеством, нанесли заводу и государству ущерб на сумму 753,1 млн тенге.

Как пишет издание, уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины. Поэтому дело рассматривали в согласительном производстве, все участники были согласны с условиями процессуального соглашения.

Подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и полностью возместили нанесенный ими ущерб.

В итоге 47-летнего подсудимого приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Ему запретили занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях десять лет.

Еще двоих фигурантов дела признали виновными по статье 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Им ограничили свободу на три года и шесть месяцев, пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления.

B отношении каждого осужденного установили пробационный контроль.

Приговор в законную силу не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994474-uscherb-na-750-mln-tenge-eks-rukovodstvu-pavlodarskogo-nhz-vynesli-prigovor/