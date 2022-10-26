Коллекционные монеты и любимый баян украли у 88-летнего дедушки в Таразе

Баян украли у пенсионера в Таразе. Фото: polisia.kz

В полицию обратился пенсионер из Тараза, у которого из дома похитили деньги, редкие монеты и баян. Полицейским удалось задержать предполагаемого вора, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

88-летний пенсионер сообщил, что во время его отсутствия с 8 до 11 часов вечера у него из дома похитили коллекционные монеты, баян и 647 тысяч тенге, которые он копил много лет.

"Особенно он просил найти монеты и баян, ведь игра на музыкальном инструменте была его любимым занятием в свободное время", – отметили стражи порядка.

По данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК "Кража".

По подозрению в совершении кражи был задержан 51-летний житель одного из микрорайонов Тараза. Подозреваемый является другом сына потерпевшего.

"Мужчина полностью признал свою вину. Все вещественные доказательства были изъяты, назначены экспертизы", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994435-kollektsionnye-monety-i-lyubimyy-bayan-ukrali-u-88-letnego-dedushki-v-taraze/