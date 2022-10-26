Осужден экс-замглавы ДЭР по Кызылординской области

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Суд в Алматы признал виновным бывшего замруководителя Департамента экономических расследований по Кызылординской области и приговорил его к восьми годам лишения свободы, передает .

Сегодня в районном суде №2 Медеуского района Алматы огласили приговор в отношении бывшего замруководителя Департамента экономических расследований по Кызылординской области К., а также бизнесмена С.

"Судом установлено, что в марте 2020 года С. совместно с К. сообщили директору ТОО "К" П., что за денежное вознаграждение в размере 10 млн тенге решат вопросы по снятию арестов со счетов юридического лица, возврату изъятых бухгалтерских документов и печати ТОО. Вместе с этим они содействовали прекращению уголовного преследования в отношении П., находящегося в производстве ДЭР в другой области", — сообщили в суде.

Подсудимые вину не признали и просили оправдать их.

"При определении вида и размера наказания подсудимым С. и К. суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, а именно наличие на иждивении малолетних детей", — гласит сообщение.

Экс-замруководителя ДЭР по Кызылординской области К. суд приговорил к восьми годам лишения свободы в учреждениях средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

А бизнесмену С. назначили наказание в виде семи лет лишения свободы также в учреждениях средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994413-osuzhden-eks-zamglavy-der-po-kyzylordinskoy-oblasti/