Выбежал и попался в руки полицейских: предполагаемого грабителя задержали в Астане

Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении грабежа. Предполагаемый злоумышленник попался в руки стражей порядка, выбежав из подъезда, где произошло преступление, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел ночью - астанчанин возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и стал требовать деньги.

Получив отказ, мужчина, не успокоившись, последовал за ним в подъезд и стал избивать парня. На шум на лестничной клетке вышел сосед и спугнул нападавшего. Тем не менее он успел вырвать рюкзак из рук жертвы и бросился бежать.

Как отметили стражи порядка, мужчина с сумкой выбежал из подъезда и попал прямо в руки полицейских, следовавших на вызов.

Патрульные Халкаман Ахметов и Рауан Кайдаров, обратив внимание на подозрительного парня, задержали его.

К тому времени на улицу вышли потерпевший и очевидец преступления - оба указали на задержанного.

Отмечается, что подозреваемый в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, он даже попытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. Задержанного доставили в отделение.

Похищенный рюкзак, в котором находились личные вещи, возвращен владельцу.

Выяснилось, что 26-летний подозреваемый ранее был судим. Его водворил в изолятор временного содержания ДП - дело расследуют по статье "Грабеж" УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994130-vybezhal-i-popalsya-v-ruki-politseyskih-predpolagaemogo-grabitelya-zaderzhali-v-astane/