Стрельба произошла на трассе Акмолинской области: задержан житель Астаны

Задержание подозреваемого. Фото: polisia.kz

Астанчанина, который, по версии следствия, открыл стрельбу на трассе в начале сентября этого года, задержали полицейские Акмолинской области, об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, инцидент произошел еще в начале сентября. В отдел полиции Аршалынского РОП поступило заявление от 19-летнего жителя Астаны, который заявил, что неподалеку от поселка Жибек-Жолы неизвестные повредили принадлежащую ему Toyota Land Cruiser-200.

"Установлено, что на трассе Астана – Караганда между неизвестными лицами произошел конфликт. По показаниям очевидцев, один из злоумышленников достал пистолет и сделал несколько выстрелов в участников инцидента. С места происшествия полицейские изъяли прострелянные гильзы и газовый баллон. Назначена экспертиза", – говорится в сообщении полиции.

В итоге полицейским удалось задержать подозреваемого – им оказался 39-летний житель столицы, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 293 УК РК.

"В ходе обысковых мероприятий у подозреваемого изъяли вещественное доказательство – револьвер Наган и патроны к нему в количестве 57 штук. Аршалынским отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.293 УК РК "Хулиганство", – рассказали в полиции.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993849-strelba-proizoshla-na-trasse-akmolinskoy-oblasti-zaderzhan-zhitel-astany/