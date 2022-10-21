Многодетных мам из Актобе обманули на миллионы тенге, обещая им дешевые продукты

Мамы на прогулке. Иллюстративное фото: pixabay.com

13 многодетных мам из Актобе обвинили горожанку в мошенничестве. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту, сообщает региональное издание "Диапазон".

Обманутые актюбинки обратились за помощью к журналистам. Изданию они рассказали, что стали жертвами аферы женщины, уже имеющей судимость за мошенничество.

По словам горожанок, женщина по имени Бакытгуль открыла чат в WhatsApp для многодетных мам и матерей-одиночек. В нем родительницы должны были обсуждать общие проблемы.

"А дальше она в этом чате стала предлагать купить у нее товары: сахар, масло, бумагу А4 и другое. Она входила в доверие, люди стали заказывать у нее товар, первую партию она поставляла. При этом требовала 100-процентную предоплату за заказ.

Получалось, что после первой поставки люди опять заказывали товар, и вот тут уже она или трубку не брала, или говорила, что занята, что в дороге, или товар разгружают, документы готовят, а ей еще надо доверенность оформить", - рассказала потерпевшая по имени Алена.

В общей сложности на горожанку написали заявление 13 человек. По их словам, Бакытгуль должна каждой от нескольких сотен тысяч тенге до нескольких миллионов, а общий ущерб по делу составляет около 37 миллионов тенге.

По данным издания, у подозреваемой недавно родился ребенок, сейчас она на свободе. Но, как рассказывают потерпевшие, ранее Бакытгуль уже судили за мошенничество - она якобы обещала за деньги победу на тендерах, но обманула людей и оказалась за решеткой.

В департаменте полиции региона подтвердили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело. Сейчас идет следствие. Как только оно завершится, дело передадут в уголовный суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993770-mnogodetnyh-mam-iz-aktobe-obmanuli-na-milliony-tenge-obeschaya-im-deshevye-produkty/