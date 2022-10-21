Выписали фиктивные счета-фактуры почти на 135 млрд тенге: участников ОПГ осудили в Алматы

Участников ОПГ осудили в Алматы. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Департамент АФМ по Алматы завершил расследование дела против пятерых участников ОПГ, которые выписывали фиктивные счета-фактуры. Все пятеро были приговорены к различным срокам наказания, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Агентство по финмониторингу установило, что с 2018 по 2020 годы члены группы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге. Сообщается, что государству был причинен ущерб на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями.

"Следствием также установлено, что денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы Республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США", – добавили представители АФМ.

По данным ведомства, приговором суда все пятеро были признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

В доход государства были обращены конфискованные денежные средства в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993705-vypisali-fiktivnye-scheta-faktury-pochti-na-135-mlrd-tenge-uchastnikov-opg-osudili-v-almaty/